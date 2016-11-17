Avrupa’da Türk gecesi

F.Bahçe ile A. Efes, THY Avrupa Ligi 8. haftasında karşılaşacak. İki takım 20.45’te başlayacak maçta Avrupa arenasında 9. kez kozlarını paylaşacak

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe ile Anadolu Efes, bugün Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek. Derbi karşılaşması saat 20.45'te Lig TV 3'ten canlı yayınlanacak. Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe, sezon çok iyi başlamasına rağmen son 3 maçtır ciddi bir düşüş yaşıyor. Sezonun ilk 4 maçını galip bitiren sarı-lacivertli takım, sırasıyla Unics Kazan (Rusya), Baskonia (İspanya) ve Maccabi FOX'a (İsrail) kaybetmekten kurtulamadı. Anadolu Efes ise geride kalan 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. İki takım bu sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da karşılaşmış, Ankara'da oynanan maçı Fenerbahçe 77-69 galip bitirip kupayı kazanmıştı.