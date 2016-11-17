 Aslan avcısı aranıyor – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Aslan avcısı aranıyor

    Aslan avcısı aranıyor

    Hücum hattında ’nin yeri garantileşti... Advocaat, 4-3-3’ün sağında ve solunda oynayacak diğer isimleri ise Sow, Aatif, Emenike, Volkan Şen ve Alper arasından seçecek

    Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak sarı-lacivertli formayı giyen her futbolcunun hayali... Pazar günkü derbinin hücum hattı bu yüzden önemli. Advocaat'ın yine 4-3-3 sistemini tercih etmesi beklenirken, ileri 3'lüde yer alabilmek için büyük bir rekabet yaşanıyor. Şimdilik sadece 'nin yeri garanti görünüyor.

    Hollandalı yıldız, son dönemde yükselen performansı ile formayı kaparken, sol kanatta Moussa Sow, Alper ve Aatif, sağda ise Emenike ve Volkan Şen ikilisinden birisi görev alacak. Derbi için milli daveti geri çeviren Moussa Sow ile Volkan Şen arkadaşlarına göre biraz daha şanslı görünüyor. Son maçlarda büyük çıkış yapan Aatif ile 'yırtıcı' stili ile Emenike de son ana kadar ilk 11'i zorlayacaklar.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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