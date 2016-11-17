Aslan avcısı aranıyor
Hücum hattında Van Persie’nin yeri garantileşti... Advocaat, 4-3-3’ün sağında ve solunda oynayacak diğer isimleri ise Sow, Aatif, Emenike, Volkan Şen ve Alper arasından seçecek
Hollandalı yıldız, son dönemde yükselen performansı ile formayı kaparken, sol kanatta Moussa Sow, Alper ve Aatif, sağda ise Emenike ve Volkan Şen ikilisinden birisi görev alacak. Derbi için milli daveti geri çeviren Moussa Sow ile Volkan Şen arkadaşlarına göre biraz daha şanslı görünüyor. Son maçlarda büyük çıkış yapan Aatif ile 'yırtıcı' stili ile Emenike de son ana kadar ilk 11'i zorlayacaklar.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
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