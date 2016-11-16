 ''Türkiye'yi özledim'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Türkiye'yi özledim''

    ''Türkiye'yi özledim''
    'nin heykeli dikilen oyuncusu Alex de Souza taraftarlarla, Twitter üzerinden sohbet etti. Bir taraftarın "Oynadığın takımlar arasında en ateşli taraftara sahip olan hangisiydi?" sorusuna Brezilyalı yıldız hiç düşünmeden "Fenerbahçe" yanıtını verdi. Alex, Türkiye'yi özlediğini de söyledi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:48
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