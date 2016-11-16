 ''Tek üzüntümüz Lens'in sakatlığı'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Tek üzüntümüz Lens'in sakatlığı''

    ''Tek üzüntümüz Lens'in sakatlığı''
    , Slovak basınına verdiği demeçte, takımdaki derbi öncesi havayı anlattı. İyi çalıştıklarını ve gayet soğukkanlı bir şekilde maç saatini beklediklerini anlatan tecrübeli futbolcu, "Tek üzüntümüz Lens'in sakatlığı. Ancak F.Bahçe'de onun yerini dolduracak oyuncular var. Maçın favorisi kesinlikle biziz" yorumunu yaptı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:06
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