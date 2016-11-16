 Takım çalışıyor Wiel çekimde! – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Takım çalışıyor Wiel çekimde!

    Takım çalışıyor Wiel çekimde!
    Sarı-lacivertli ekipte ununu elemiş, eleğini asmış bir görüntü sergileyen ve ortalıklarda görünmeyen Gregory van der Wiel, nihayet fotoğraflandı. Ancak idmanda ya da maçta değil, GQ dergisinin bir tanıtım organizasyonunda! Hollandalı futbolcu, sevgilisi Rose Bertram'la birlikte İsviçre'nin Zermatt dağlarında kamera karşısına geçti.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:32
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