Takım çalışıyor Wiel çekimde!

Sarı-lacivertli ekipte ununu elemiş, eleğini asmış bir görüntü sergileyen ve ortalıklarda görünmeyen Gregory van der Wiel, nihayet fotoğraflandı. Ancak idmanda ya da maçta değil, GQ dergisinin bir tanıtım organizasyonunda! Hollandalı futbolcu, sevgilisi Rose Bertram'la birlikte İsviçre'nin Zermatt dağlarında kamera karşısına geçti.