 Souza: Aklımız G.Saray maçında – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Souza: Aklımız G.Saray maçında

    Souza: Aklımız G.Saray maçında
    Kanarya'nın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza'yı Galatasaray maçı heyecanı sardı. Fenerbahçe'nin formda ismi "Milli ara sonrası çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aklımız büyük derbide. Sahamızda mutlaka 3 puanı istiyoruz" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki futbolcu, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'de 17 yıldır devam eden yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini de dile getirdi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Souza: Aklımız G.Saray maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.