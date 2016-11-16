Souza: Aklımız G.Saray maçında

Kanarya'nın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza'yı Galatasaray maçı heyecanı sardı. Fenerbahçe'nin formda ismi "Milli ara sonrası çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aklımız büyük derbide. Sahamızda mutlaka 3 puanı istiyoruz" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki futbolcu, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'de 17 yıldır devam eden yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini de dile getirdi.