 Simon Kjaer'de son dakika – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Simon Kjaer'de son dakika

    Simon Kjaer'de son dakika

    Galatasaray derbisi öncesi sakat olan Lens ve cezalı Mehmet Topal'ın eksikliklerini düşünen F.Bahçe, dün de Kjaer'den sakatlık haberi almıştı.

    Danimarka'nın Çek Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında forma giyen Kjaer, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası 78. dakikada tedbir amaçlı olarak yerini Peter Ankersen'e bırakmıştı.

    Kajer, dün yaşadığı sakatlık hakkında bugün sarı lacivertlilerin içini ferahlatan bir açıklama yaptı.

    Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'a dönüyorum. Bileğim iyi durumda. Derbide oynayacağım" dedi.


    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:01
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