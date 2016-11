Simon Kjaer'de son dakika

Danimarka'nın Çek Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında forma giyen Kjaer, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası 78. dakikada tedbir amaçlı olarak yerini Peter Ankersen'e bırakmıştı.

Kajer, dün yaşadığı sakatlık hakkında bugün sarı lacivertlilerin içini ferahlatan bir açıklama yaptı.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'a dönüyorum. Bileğim iyi durumda. Derbide oynayacağım" dedi.





On my way back home to Istanbul. Ankle good, body good - ready for Sunday!! Haydi #Fenerbahce @Fenerbahce pic.twitter.com/JGRx4HCpzY