Simon Kjaer'de son dakika
Galatasaray derbisi öncesi sakat olan Lens ve cezalı Mehmet Topal'ın eksikliklerini düşünen F.Bahçe, dün de Kjaer'den sakatlık haberi almıştı.
Danimarka'nın Çek Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında forma giyen Kjaer, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası 78. dakikada tedbir amaçlı olarak yerini Peter Ankersen'e bırakmıştı.
Kajer, dün yaşadığı sakatlık hakkında bugün sarı lacivertlilerin içini ferahlatan bir açıklama yaptı.
Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'a dönüyorum. Bileğim iyi durumda. Derbide oynayacağım" dedi.
On my way back home to Istanbul. Ankle good, body good - ready for Sunday!! Haydi #Fenerbahce @Fenerbahce pic.twitter.com/JGRx4HCpzY— Simon Kjaer (@simonkjaer1989) 16 Kasım 2016
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:01
- Ömer geliyor
Toplam 1
Yorum
alper ağa süper takas bencede
- Akyazı için geri sayım
Toplam 1
Yorum
alper ağa açılış maçı olarak urfasporla maç yapılmalı ve geliri urfaspora bırakılmalıdır zor günlerinde kardeş takıma destek çıkmak gerek
- Bruma'ya 6 yıllık teklif!
Toplam 6
Yorum
1907 iyi futbolcu tek sansizligi gs gibi hedefi olmayan, batmis bir kulupte oynamasi.
Simon Kjaer'de son dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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