Şen: Deli gibi sevineceğim

Milli formayla ilk golünü Kosova'ya karşı atan Volkan Şen, sarı-lacivertli formayla G.Saray'a siftah yapmak istiyor. Yıldız futbolcu, "Hocamız bizi derbi için sık sık uyarıyor. 'Hata yapmazsak maçı kazanırız' diyor. Biz rahatız. Hata yapmaktan G.Saray korksun. Gol atarsam deli gibi sevineceğim" dedi.