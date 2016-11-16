 Şen: Deli gibi sevineceğim – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Şen: Deli gibi sevineceğim

    Şen: Deli gibi sevineceğim
    Milli formayla ilk golünü Kosova'ya karşı atan Volkan Şen, sarı-lacivertli formayla G.Saray'a siftah yapmak istiyor. Yıldız futbolcu, "Hocamız bizi derbi için sık sık uyarıyor. 'Hata yapmazsak maçı kazanırız' diyor. Biz rahatız. Hata yapmaktan G.Saray korksun. Gol atarsam deli gibi sevineceğim" dedi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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