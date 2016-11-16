 Samandıra’da durmak yasak – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Samandıra’da durmak yasak

    Samandıra’da durmak yasak
    Derbi hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren , dün öğleden sonra 1.5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana U21 takımından bazı oyuncular da katıldı. Dar alanda pas organizasyonlarının gerçekleştirildiği idman, çift kale maçla bitti.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samandıra’da durmak yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.