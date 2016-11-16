 Podolski ve Wes’i “kızdıracak” plan – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ve Wes’i “kızdıracak” plan

    Podolski ve Wes’i “kızdıracak” plan
    Teknik Direktörü Dick Advocaat, derbide Podolski ve Sneijder'in beraber sahada olmasını istiyor. Hollandalı teknik adam, kazanamadıkları zaman gerginleştiklerini düşündüğü iki oyuncuya, aynen Manchester United maçında Zlatan İbrahimovic'e yaptığı gibi tuzak hazırladı. ve 'ye oyun kuralları içinde olabildiğince sert oynanması talimatı veren Advocaat'ın, rakibin iki kozunu bu yolla kızdırıp oyundan düşürmeyi planlıyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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