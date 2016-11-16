 Ozan Tufan “hazırım” dedi – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    “hazırım” dedi

    Ozan Tufan “hazırım” dedi
    , sakatlığı tamamen geçip idmanlara başlayan 'ı dün karşısına alıp, "Seni derbide oynatmak istiyorum ama riske de girmek istemiyorum. Çünkü temposu çok yüksek bir maç olacak. Kendini hazır hissediyor musun?" diye sordu. Ozan, sakatlığıyla ilgili hiçbir sorun yaşamadığını, hafta sonuna kadar tamamen hazır duruma geleceğini söyledi. Ozan'ın derbide ilk 11'de forma giyme şansı giderek yükseliyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:56
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