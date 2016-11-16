Lens: Çok üzgünüm

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıracak olan Jeremain Lens'in üzüntüsü bitmek bilmiyor. Hollandalı yıldız, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bana hep bu derbiyi anlatırlardı. Bunu kaçırmak beni yaraladı. Bir an önce iyileşip yeniden oynamak istiyorum."