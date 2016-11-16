 Lens: Çok üzgünüm – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Lens: Çok üzgünüm

    Lens: Çok üzgünüm
    Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıracak olan Jeremain Lens'in üzüntüsü bitmek bilmiyor. Hollandalı yıldız, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bana hep bu derbiyi anlatırlardı. Bunu kaçırmak beni yaraladı. Bir an önce iyileşip yeniden oynamak istiyorum."
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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