 Kjaer, İtalyanların radarında! – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kjaer, İtalyanların radarında!

    Kjaer, İtalyanların radarında!

    Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu 'in ara transferde İtalyan devi Milan'a transfer olacağı iddia edildi.

    İtalyan Corriere dello Sport gazetesi 'ın ocak ayı transfer döneminde önceliği defansa üst düzey bir stoper takviyesi yapacağını satırlarına taşıdı. Gazetenin haberine göre Milan Teknik Direktörü sezon başında da transfer etmek istediği Villarreal'in Arjantinli savunmacısı Mateo Pablo Musacchio'yı listesinin ilk sırasına koyarken Sportif Direktör Massimo Mirabelli'nin öncelikli tercihi Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi olduğu belirtiliyor. Milan'ın sezon başında ağır sakatlıktan yeni çıkmış olan Musacchio için Villarreal'in kapısını çaldığı ve İspanyol ekibinin Arjantinli oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği biliniyor.

    Calciomercato.it sitesine göre ise 'da daha önce ve formalarıyla mücadele etmiş olan Kjaer'le Milano kentinin bir diğer ekibi de ilgileniyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kjaer, İtalyanların radarında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle