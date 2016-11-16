Kjaer, İtalyanların radarında!
Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Simon Kjaer'in ara transferde İtalyan devi Milan'a transfer olacağı iddia edildi.
Calciomercato.it sitesine göre ise Serie A'da daha önce Palermo ve Roma formalarıyla mücadele etmiş olan Kjaer'le Milano kentinin bir diğer ekibi İnter de ilgileniyor.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:58
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 8
Yorum
Ekrem eren Bayram akgül paraya doymuyor ama iki futbolcu niye almıyor.Bende adanasporluyum takımın kaderi bu
- Adana'yı yenin derbide rahat edin
Toplam 5
Yorum
KaraKarTaL__ Sabah öğle akşam Şampiyon BEŞİKTAŞ de,aksi takdirde sezon sonu hüsrana uğrarsınız.Eğer sana verdiğim reçeteyi uygularsan beyin hücrelerin ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ' aşina olacağından mutsuzluk hormonlarını devre dışı bırakabilirsin.Bu şuna benzer,aşk evliliği yapma üzülürsün,Mantık evliliğine bak: ))Ne kadar bilimse bir yorum değilmi: ))Bitti artık bedava yıldız almalar DEVİR zıpkın çevik vede atik vede saldırgn BEŞİKTAŞ devri.
- Ömer geliyor
Toplam 9
Yorum
Haluk Bence Muhammed asla gönderilmemesi gerek. Gönderilecek kişi koreli hunk
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