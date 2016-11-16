 Kaptanlardan “yemek” jesti – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kaptanlardan “yemek” jesti

    Kaptanlardan “yemek” jesti
    'de cuma günü derbi ziyafeti var. Takım toplu halde bir restoranda yemek yiyecek, hesapları ise kaptanlar Volkan Demirel ile Mehmet Topal ödeyecek. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de yemekte yer alması gündemde ancak bu konuda kararsızlık var. Bundan önceki yemeği antrenmana geç geldiği için Emenike finanse etmişti.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:33
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