Hasan Ali Kaldırım: Türkiye'nin en büyük derbisi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu edeceklerini belirtti.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Hasan Ali, karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın motivasyonun üst düzeyde olduğunu bildirerek, "Galatasaray maçı, Türkiye'nin en büyük derbisi. Milli aradan moralli döndük. İnşallah diğer arkadaşlarımız da moralli dönecektir. Lens haricinde şu an sakat futbolcumuz yok. Lens ve Mehmet Topal derbide oynayamayacak. İkisi de bizim için çok değerli futbolcular ama diğer arkadaşlarımız da onların yerini doldurmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Arkadaşlarımız için de derbide boy gösterebilecekleri güzel bir şans olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarların arkalarında itici bir güç olacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başında taraftarımızı üzdük ama son bir ay içinde belki kendimizi affettirebilmişizdir. Özellikle Manchester United maçında bize iyi destek verdiler. Bu maçta da aynı şekilde bizim arkamızda itici güç olacaklardır. Ondan hiç bir şüphem yok. Onlar için bu maçın ne ifade ettiğini de çok iyi biliyorum. O nedenle inşallah pazar günü taraftarlarımızı sevindireceğiz."

Milli takımla ilgili de görüşlerini paylaşan Hasan Ali Kaldırım, ay-yıldızlı formayla puan kaybetme lükslerinin kalmadığını ve fikstür avantajına sahip olduklarını vurguladı.

Antalya'da oynanan Kosova mücadelesinden moralli döndüklerini ve karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini düşündüğünü aktaran Hasan Ali Kaldırım, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Güzel bir futbol ve sonuçla, kulüplerimize sağlıklı bir şekilde döndük. Güzel bir kamp süreciyle geçen bir hafta oldu. Finlandiya maçı da bizim için büyük önem taşıyor. Rakiplerimiz birbirleriyle karşılaşacak. O arada kaybedilecek puanları biz değerlendirip üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. İnşallah, ümit ettiğimiz gibi geçer. Bundan sonra bizim puan kaybetme diye bir lüksümüz kalmadı diye düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımızda da bir fikstür avantajımızın olduğunu söyleyebiliriz. İki rakibimiz Hırvatistan ve İzlanda'yla deplasmanda oynadık, Ukrayna'ya gideceğiz. Hırvatistan ve İzlanda, Türkiye'ye gelecekler. Burada bu 2 rakibimiz karşısında elde edeceğimiz 6 puan ve diğer maçlarda da puan kaybetmezsek, bizi çok avantajlı duruma getirir diye düşünüyorum. Biz her zaman zoru başarmayı seviyoruz. Şu anda baktığımızda da 4. sıradayız. Zor görünüyor ama hala her şey kendi elimizde. Yeter ki bundan sonra puan kaybetmeyelim."