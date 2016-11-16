‘Güçlü döneceğim’

Uzun süren sakatlığını büyük ölçüde atlatan Uygar Mert Zeybek düz koşu ile yeniden sahalara döndü. Sağ ön çapraz bağlarını kopartan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavi süresi başarılı geçti. Uygar "Daha güçlü dönmek için çalışıyorum. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.