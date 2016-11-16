 ‘Güçlü döneceğim’ – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘Güçlü döneceğim’

    ‘Güçlü döneceğim’
    Uzun süren sakatlığını büyük ölçüde atlatan Uygar Mert Zeybek düz koşu ile yeniden sahalara döndü. Sağ ön çapraz bağlarını kopartan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavi süresi başarılı geçti. Uygar "Daha güçlü dönmek için çalışıyorum. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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