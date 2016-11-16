 Gerçek Fenerliyi göreceksiniz – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Gerçek Fenerliyi göreceksiniz

    Gerçek Fenerliyi göreceksiniz

    , “Benim F.Bahçe’ye 3 golüm var ve gerçek Galatasaraylıyım. Senin henüz bize siftahın yok. Kendine Fenerbahçeli mi diyorsun?” diye takıldı. Bu sözler RvP’yi ekstra motive etti; “Sana pazar günü gerçek Fenerbahçeli’yi göstereceğim” yanıtı verdi.

    Kadıköy'deki derbi iki takımın Hollandalı yıldızlarının da kapışması olacak. Teknik direktörler Advocaat ile Riekerink, kariyerlerine bir zafer daha eklemek için saha kenarında taktik yarışı verecek. Hollandalılar'ın saha içindeki kapışmasında ise Robin van Persie ile Sneijder birbirine rakip olacak.

    'ŞANSINIZ VAR SANMA'
    RvP ve Wes'in, dev maç öncesi iddialaştıkları ortaya çıktı. Van Persie'nin "Karşımızda hiç şansınız yok. Zaten bizim statta bizi 17 yıldır yenemiyormuşsunuz" sözleriyle vatandaşını kızdırdı. Sneijder'in buna yanıtı ise, "Bu kadar emin olma. Her şeyin bir sonu vardır. Biz 'ız ve zoru başarmayı severiz. Dikkat edin de hafta sonunuz zehir olmasın" şeklinde oldu.

    'EN AZ 1 GOL ATACAĞIM'
    Hızını alamayan Sneijder, "Hem sen hangi unvanla konuşuyorsun. Benim 'ye 3 golüm var ve gerçek Galatasaraylıyım. Senin daha bize siftahın yok, kendine Fenerbahçeli mi diyorsun" diyerek Van Persie'yi yüklenmeye devam etti. Bu sözlerin altında kalmayan RvP'nin yanıtı ise tam bir meydan okumaydı: "Sana pazar günü gerçek Fenerbahçeliyi göstereceğim! Size en az 1 golüm var."

    'KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK'
    İyice derbinin havasına giren Van Persie, sosyal medya hesabından Kadıköy'ün bir Galatasaray maçındaki coşkulu atmosferini paylaştı. Hollandalı yıldız, ezeli rakiplerine "Buradan çıkış yok" mesajı verdi.

    WES'TEN 3 GOL, 6 PUAN
    2013- 14 sezonunda Galatasaray'ın TT Arena'da F.Bahçe'yi 1-0 yendiği maçın tek golünü atan Sneijder, 2014-15 sezonunda ise yine TT Arena'da sarı-kırmızılı ekibin 2-1 kazandığı derbide her iki golü yazan isim olmuştu. Sneijder, ligde 16 maçtır fileleri sarsamıyor.

    RVP'DEN 3 MAÇ, SIFIR GOL
    , Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı 3 derbi (2'si lig, 1'i kupa finali) oynadı, sıfır çekti. Sarı-lacivertli ünlü forvet, Cimbom'a karşı üç maçta da 90 dakikayı tamamlayamadı.



    Emre BOL
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:29
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