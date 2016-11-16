Chahechouhe, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde özel açıklamalarda bulundu.

Son 2 maçta forma şansı bulup takımının galibiyetlerine 2 gol, 1 asistle katkıda bulunan Chahechouhe, hafta sonu karşılaşacakları Galatasaray'dan daha iyi bir durumda olduklarını vurgulayarak, "Galatasaray'dan daha iyi bir takımız. Daha iyi olduğumuzu son birkaç haftada gösteriyoruz. İnşallah bunu ispatlamak da hafta sonu bize düşecek." dedi.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ve iç sahada çok puan kaybı yaşadıklarını anlatan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, "Daha sonra takımımız iyi bir reaksiyon vermeyi başardı. 7 maçtır kaybetmiyoruz. Sezon başında oynayamıyordum daha sonradan forma giymeye başladım. Takımımın galibiyetlerine katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunu yaptığımda mutlu oluyorum. Galatasaray'la sahamızda çok önemli bir maça çıkacağız. Galatasaray derbisi bizim için sezonu belirleyecek bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

- "Gerçek Fenerbahçeli olmak için her şeyi yapacağım"

Chahechouhe, son haftalardaki formunu Galatasaray karşısında da gösterip derbide gol sevinci yaşamak istediğini belirtti.

Fenerbahçe taraftarı için bu maçın önemini bildiğini dile getiren Faslı futbolcu, "Büyük bir derbi karşılaşması olacak. Gerçek Fenerbahçeli olmanın yolu Galatasaray'a gol atmaksa bunun için her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Galatasaray'ın 17 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemediğini hatırlatan Chahechouhe, "İnşallah bunu devam ettireceğiz. Kaptan Volkan Demirel bu maç için üzerine düşeni yapıyor. Böyle bir maçın parçası olabilmenin ne kadar büyük bir şans olduğunu fark etmemiz lazım. Bunu düşünerek oynamamız gerekiyor. Hepimiz konsantre olmalıyız, bir kaptan gibi birbirimizi motive edip her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Derbide hepimiz bu anlamda sahada kaptan olacağız." yorumunu yaptı.

- "Şampiyonluk rakibimiz Beşiktaş"

Aatif Chahechouhe, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinin Beşiktaş olduğunu, şu an lig lideri Medipol Başakşehir'in ise düşüşe geçeceğini savundu.

İlk 10 hafta sonunda liderlik koltuğunda namağlup şekilde oturan Medipol Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu ancak ilerleyen haftalarda yarışta geriye düşeceğini öne süren Chahechouhe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medipol Başakşehir sezona iyi bir başlangıç yaptı ama sezon uzun. Medipol Başakşehir'in sonuna kadar gidebileceğini düşünmüyorum, bence düşüşe geçecekler. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimiz Beşiktaş olacaktır. Geçtiğimiz sezon da şampiyon oldular. Bizim de şampiyonluk yolunda iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımız, yolumuz uzun. Hiçbir şeyin sonuna gelmedik, uzun bir sezon bizi bekliyor."

- "UEFA listesinde olmamak beni üzdü, rahatsız etti"

Chahechouhe, UEFA Avrupa Ligi listesine alınmamasına üzüldüğünü vurguladı.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın kendisini listeye dahil etmediği haberini Fas Milli Takımı'ndan döndüğü zaman aldığını aktaran tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu beni üzdü, rahatsız etti. Milli takımdan döndüğümde UEFA listesinde olmadığım haberini arkadaşlarımdan öğrendim. Biraz kendimi tuhaf hissettim. Çünkü ben Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarında da oynamak için gelmiştim. Üzüldüm, hocamızla konuşmaya gittim. Bir karar almak mecburiyetinde olduğunu anlattı bana ve ben bu karara saygı duydum. Beni tanımıyordu ve hızlı bir karar vermesi gerekiyordu. Çalışmalarıma devam ettim. Çok çalıştım o dönem antrenmanlarda, bu yüzden biraz rahatsız oldum. Şöyle düşündüm, 'Avrupa'da yoksam ligde mutlaka oynamalıyım.' Allah'a şükür, ligde 2 haftadır forma giymeye başladım. İnşallah bu şekilde devam ederim. Şu an işler benim için iyi gidiyor."

Chahechouhe, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkması durumunda Şubat 2017'de verilecek yeni listede olmak istediğini anlatarak, "Samimi söylüyorum, olup olmayacağımı bilmiyorum. Listede ne kadar değişiklik hakkı vardır, bu anlamda bilgi sahibi değilim. Beni ister mi hoca, bu da ayrı bir nokta. Bu konuyu hocaya sormak lazım, bana değil. Çalışmalarımı sürdüreceğim. Tabii ki o listede olmak isterim. Buna cevap verecek kişi hocamız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fenerbahçe'ye oynamaya geldim"

Chahechouhe, gol krallığı yaşadığı Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye oynamak için transfer olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de 5. yılını geçirdiğini vurgulayan Chahechouhe, "Bu ligi çok iyi tanıyorum. Fenerbahçe'ye oynamak için geldim, 'Fenerbahçe'de oynuyorum.' demeye gelmedim. Sezon başında yeni bir teknik direktör geldi, beni tanımıyordu, bir seçim yapması gerekiyordu. Onun seçimlerinde sezon başında ben yoktum. Kalitemi ve bir gün oynayacağımı biliyordum. Çalışmalarımı sürdürdüm, şansın geleceğine inandım. Bu dönemde kondisyonerimiz Fatih (Yıldız) hocayla ayrı çalışmalar yaptım. Bazı oyuncular için bu dönemler daha zordur. Onlardan biraz daha tecrübeliyim, bence herkese şans gelecek." şeklinde konuştu.

- "Gitmek gibi bir düşüncem yok"

Faslı futbolcu, takımda kalmak istediğini ancak şartların değişmesi durumunda ara transfer döneminde her şeyin olabileceğini aktardı.

Atiker Konyaspor'un kendisini transfer etmek istemesiyle ilgili de yorumda bulunan Chahechouhe, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar Konya'dan bana hiçbir şey gelmedi. Fenerbahçe'deyim ve iki haftadır forma giyiyorum ama olur da işler hızlı bir şekilde değişir ve kulüp beni istemeyebilir. Bir değişim olursa duruma bakarız. Türk takımlarından bana ilgi olması normal. Beni tanıyorlar, normal karşılıyorum ancak Fenerbahçe'de kalmak, oynamak ve yoluma devam etmek istiyorum. Devam etmek istemeyip beni hesaplara dahil etmezlerse o zaman gitmekle ilgili bir durum söz konusu olabilir ama şu anda bunu düşünmüyorum. İnşallah burada devam etmeyi hedefliyorum. Gitmek gibi bir düşüncem yok."

- "Şampiyonluk sonrası taraftarımızla namaz kılmaya gidebiliriz"

Chahechouhe, şampiyon olmaları durumunda taraftarlarla Sultanahmet Camisi'nde namaz kılmaya gidebileceklerini söyledi.

Gollerden sonra özellikle Moussa Sow ile secde yaparak sevinçlerini paylaştıkları hatırlatılan Chahechouhe, "Şampiyon olursanız Sultanahmet Camisi'nde taraftarla sabah namazına gider misiniz?" sorusuna, "İnşallah, neden olmasın böyle bir şey. Eğer şampiyonluğa ulaşırsak bize yol gösteren Allah'a şükretmek için taraftarlarımızla namaza gidebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

- "Volkan Demirel'in golden sonra yanıma gelmesi beni derinden etkiledi"

Aytemiz Alanyaspor maçında 2 ay sonra forma şansı bulduğunu ve sonradan oyuna girdiğini anımsatan Chahechouhe, söz konusu mücadeledeki performansı sebebiyle taraftarın kendisine tepki göstermesine de değinerek, şöyle konuştu:

"O maçta Fenerbahçe taraftarında sabrı göremedim. Beni ıslıkladılar ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Taraftar da bizim kazanmamızı istiyor. Onlar kızgındı o akşam, bunu anlayabiliyorum. İki ayın ardından ilk defa sahaya çıkmıştım. Bu konuya fazla takılmadım, onlara neler yapabileceğimi ispatlamam gerektiğini düşündüm. Son haftalarda da benim için işler çok iyi gitti. Kardemir Karabükspor maçında attığım gol sonrası Volkan Demirel'in koşup bana sarılması beni derinden etkiledi. Çünkü o beni 5 yıldır biliyor. Çok katkı sağlayacağımı, tek çalıştığım dönemleri biliyor. Benim yanımda olduğunu gösterdi. Beni çok etkiledi. Çok hoşuma gitti ve bana güven verdi."

- Tek soru-kısa cevap

Aatif Chahechouhe, AA muhabirinin söylediği tek kelimelere kısa cevaplar verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı "Büyük başkan", teknik direktör Advocaat'ı ise "İyi teknik direktör" olarak niteleyen Chahechouhe'nun tek kelimelik sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Futbol: "Oyun"

Fenerbahçe: "Büyük kulüp"

Aziz Yıldırım: "Büyük başkan"

Advocaat: "İyi teknik direktör"

Van Persie: "Büyük forvet"

Sivasspor: "Başlangıcım"

Rıza Çalımbay: "Büyük bir adam"

Yedek kalmak: "Üzücü"

Gol krallığı: "Harika"

Fransa: "Paris"

Fas: "Ailem"