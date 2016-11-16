Fenerbahçe derbiye konsantre

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcuların, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. İdmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.