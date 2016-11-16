Fenerbahçe derbiye konsantre
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:11
- ''Kadıköy’de kupa aldık''
Toplam 5
Yorum
Mami Necati efendi sahanızda şampiyon geldik . 100.yilinizda şampiyon olduk
- Simon Kjaer'de son dakika
Toplam 1
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Hamm dan fenerli Oh be bu güzel haber
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Toplam 4
Yorum
veli ozdemir Dandik ligde 5 te 5 yapmis tebrik ederiz.kiskaninca hemen hakemlere camur atiyorlar.trabzonu hakemle gectiler sesleri cikmadi
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