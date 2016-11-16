 Fenerbahçe derbiye konsantre – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Fenerbahçe derbiye konsantre

    Fenerbahçe derbiye konsantre

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcuların, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. İdmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:11
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