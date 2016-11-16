Fenerbahçe çok ciddi
Sarı-lacivertliler, Adryan transferinde adım adım ilerliyor. Menajeri Pitta “Yeniden Avrupa’da oynamak istiyor, F.Bahçe onun için bastırıyor” dedi.
"Adryan, Cagliari'de Leeds'de ve Nantes'ta oynadı. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Avrupa futboluna uzak biri değil. Bu da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Çünkü gideceği takıma alışma süresi kısa olacak. Fenerbahçe onu Avrupa'da isteyen takımlardan biri. Çok da bastırıyorlar. Ancak şu an itibarıyla daha fazla detay veremem. Önümüzdeki günler neler gösterecek hep birlikte göreceğiz"
Sarı-lacivertliler, Adryan cephesinden gelen olumlu haberler üzerine kulübü Flamengo ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi 3 milyon euro civarında. Kanarya, UEFA ile yaptığı mali anlaşmalara da uyarak transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Adryan'ı sarı-lacivertlilere kulübün eski teknik direktörü Arthur Zico önermişti.
FİLİP DJURİCİC DE GÜNDEME GİRDİ
Devre arası mutlak 10 numara transferi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe listesine Filip Djuricic'i de dahil etti. Sampdoria'da şans bulamayan Sırp futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralanmaya çalışılacak. 24 yaşındaki yetenekli futbolcu, İtalya'ya bir türlü alışamadı ve kariyerinde yeni bir maceraya açık. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ı çalıştırırken onu transfer etmek istemişti.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:29
- Yasak kalktı!
Toplam 4
Yorum
mustafa cagri Oncedendi o koltuk kirip kacmalar artik parasini hangi taraftar kulubu kirdiysa alirlar son kurusuna kadar o kulupte hangi taraftarlarinin gittigini bilir birdaha ona gore goturmez o taraftarlari
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Toplam 116
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Ali Ben sinirlenmedim şahsen adam haklı ben hiç bir Avrupa spor kanalında GS fb derbisini canlı yayınladıklarıni görmedim
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Toplam 10
Yorum
maestro1977 komik adam
Fenerbahçe çok ciddi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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