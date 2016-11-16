 Fenerbahçe çok ciddi – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    çok ciddi

    Fenerbahçe çok ciddi

    Sarı-lacivertliler, transferinde adım adım ilerliyor. Menajeri Pitta “Yeniden Avrupa’da oynamak istiyor, F.Bahçe onun için bastırıyor” dedi.

    Sezon başından beri Kanarya'nın en büyük eksiği takımın pas organizasyonunu sağlayacak bir 10 numara... F.Bahçe'nin Brezilya'nın yükselen değeri 'ı istediğini 3 gündür ısrarla yazıyorduk. FOTOMAÇ'ın günler öncesinden duyurduğu haberi, 22 yaşındaki oyuncunun menajeri da onayladı. Devre arası transferi için düşünülen Adryan için menajeri Pitta şunları söyledi:

    "Adryan, Cagliari'de Leeds'de ve Nantes'ta oynadı. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Avrupa futboluna uzak biri değil. Bu da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Çünkü gideceği takıma alışma süresi kısa olacak. onu Avrupa'da isteyen takımlardan biri. Çok da bastırıyorlar. Ancak şu an itibarıyla daha fazla detay veremem. Önümüzdeki günler neler gösterecek hep birlikte göreceğiz"

    Sarı-lacivertliler, Adryan cephesinden gelen olumlu haberler üzerine kulübü Flamengo ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi 3 milyon euro civarında. Kanarya, UEFA ile yaptığı mali anlaşmalara da uyarak transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Adryan'ı sarı-lacivertlilere kulübün eski teknik direktörü Arthur Zico önermişti.

    FİLİP DJURİCİC DE GÜNDEME GİRDİ
    Devre arası mutlak 10 numara transferi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe listesine Filip Djuricic'i de dahil etti. 'da şans bulamayan Sırp futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralanmaya çalışılacak. 24 yaşındaki yetenekli futbolcu, İtalya'ya bir türlü alışamadı ve kariyerinde yeni bir maceraya açık. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ı çalıştırırken onu transfer etmek istemişti.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:29
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