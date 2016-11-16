 Fener yine kayıp – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Fener yine kayıp

    Fener yine kayıp

    Avrupa’da sezona müthiş başlayan F.Bahçe’de rüzgar terse döndü Kanarya, İsrail’de Maccabi’ye yenilip üst üste üçüncü kez kaybetti.

    'nde geçtiğimiz sezon final oynayan Fenerbahçe'ye sonbahar yaramadı! Avrupa'da ilk dört maçını kazanan Kanarya, son üç maçta ise hüsran yaşadı. Sarı-lacivertliler dün İsrail'de karşılaştığı Maccabi FOX Tel Aviv'e 77-87 mağlup oldu. Sahaya mutlak favori olarak çıkan , ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi Maccabi biraz toparlandı ve devreye 43- 39'luk skorla 4 sayı önde girdi. Üçüncü çeyrek ve son periyotta farkı kapatamayan Kanarya, rakibine 77-87 yenildi. Fenerbahçe 7'nci maçında 3. yenilgisini alırken, Maccabi ise üçüncü galibiyetini elde etti.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:42
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