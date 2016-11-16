 F.Bahçe'de sakatlık şoku! – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    F.Bahçe'de sakatlık şoku!

    F.Bahçe'de sakatlık şoku!
    derbisi öncesi sakat olan Lens ve cezalı Mehmet Topal'ın eksikliklerini düşünen F.Bahçe'ye bir kötü haber de Simon Kjaer'den geldi. Danimarka'nın Çek Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında forma giyen Kjaer, sakatlanınca 78. dakikada yerini Peter Ankersen'e bıraktı. Sol ayak bileğine darbe alan Danimarkalı futbolcunun tedbir amaçlı oyuna devam etmemiş olabileceği, derbi öncesi gelen haberler arasında.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:25
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