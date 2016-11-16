 Dualarım gol için – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Dualarım gol için

    Dualarım gol için
    'a attığı röveşata golüyle büyük maçların adamı olduğunu bir kez daha ispatlayan , Cimbom'a da sürpriz hazırlıyor. Sakat olan Lens'in yerine derbide ilk 11'de oynaması beklenen Senegalli forvet, "Çok fit ve hazır durumdayım. Bana bu maçta yardımcı olması için Allah'a dua ediyorum" dedi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dualarım gol için haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.