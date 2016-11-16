Derbiye ‘Avcı’ taktiği
F.Bahçe derbiyi Başakşehir’in hocasının taktiği ile oynayacak. Bruma, Eren, Sneijder ve Carole’un etkinliğini azaltacak, rakip defansa baskı yapacak.
TOPA DAHA ÇOK SAHİP OL
Bruma'yı markaj altına alıp Eren Derdiyok'u etkisizleştirmeyi hedefleyen Advocaat ve ekibi, buna ek olarak Sneijder'in pas opsiyonlarını minimize edip, Lionel Carole'ün ileri çıkışlarını kısıtlamayı hedefliyor. Bu yolla rakibin hücum etkinliğini azaltmak isteyen sarı-lacivertli teknik heyet, pas yapmaya zorlanınca hata yapan rakip defansı ise pres altında tutma planı yapıyor. Öldürücü baskıyla orta alanda topa daha çok sahip olmayı hedefleyen Dick Advocaat'ın, akınlarını daha çok kanatlardan geliştireceği, beklere ise kontrollü hücuma çıkma emri verdiği belirtildi.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 03:55
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
Derbiye ‘Avcı’ taktiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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