 Derbiye ‘Avcı’ taktiği – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Derbiye ‘Avcı’ taktiği

    Derbiye ‘Avcı’ taktiği

    F.Bahçe derbiyi Başakşehir’in hocasının taktiği ile oynayacak. , Eren, Sneijder ve Carole’un etkinliğini azaltacak, rakip defansa baskı yapacak.

    teknik heyeti, Galatasaray analizlerini aşağı yukarı tamamladı. Teknik direktör Dick Advocaat ve yardımcıları Cor Pot ile Mario Been, sarıkırmızılı takımın en çok da Başakşehir'e 2-1 yenildiği son lig maçı üzerinde durdu. Üç teknik adamın, derbide Cimbom'a karşı Abdullah Avcı'nın taktiğine benzer bir plan hazırladığı ortaya çıktı.

    TOPA DAHA ÇOK SAHİP OL
    'yı markaj altına alıp Eren Derdiyok'u etkisizleştirmeyi hedefleyen Advocaat ve ekibi, buna ek olarak Sneijder'in pas opsiyonlarını minimize edip, Lionel Carole'ün ileri çıkışlarını kısıtlamayı hedefliyor. Bu yolla rakibin hücum etkinliğini azaltmak isteyen sarı-lacivertli teknik heyet, pas yapmaya zorlanınca hata yapan rakip defansı ise pres altında tutma planı yapıyor. Öldürücü baskıyla orta alanda topa daha çok sahip olmayı hedefleyen 'ın, akınlarını daha çok kanatlardan geliştireceği, beklere ise kontrollü hücuma çıkma emri verdiği belirtildi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:55
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