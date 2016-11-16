 Depay’da 9 rakip – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Depay’da 9 rakip

    Depay’da 9 rakip
    'nin istediği 'a 9 takım daha talip oldu. Hollandalı yıldızı, Kanarya dışında Sunderland, C.Palace, Everton, Napoli, İnter, Juventus, Lazio, Valencia ve Shanghai istiyor. Yönetim hem fiyatı arttığı hem de Van Persie ile arası kötü olduğu için net karar veremedi.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:49
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