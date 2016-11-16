 Bu maçı istiyorum – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Bu maçı istiyorum

    Bu maçı istiyorum

    Derbiyi iple çektiğini söyleyen , “Advocaat bana mutlaka bu şansı tanıyacaktır. Çünkü bu maçı çok istiyorum ve bunu o da görüyor” şeklinde konuştu.

    'nin en skorer ismi olan (16 maçta 7 gol-3 asist) , pazar günkü derbiyi iple çekiyor. Şahane bir maç olacağını savunan Nijeryalı futbolcu, taraftarları önünde zafere ulaşacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti. Emenike, büyük maçları çok sevdiğini, oynaması halinde Galatasaray'a mutlaka gol atacağını iddia ederken, "Tam bana göre bir maç. İlk 11'de forma bekliyorum. Advocaat bana mutlaka bu şansı tanıyacaktır. Çünkü bu maçı çok istiyorum ve bunu o da görüyor. O gün sahada olacağım ve mutlaka golümü atacağım" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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