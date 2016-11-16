 ''Altın bir fırsat'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Altın bir fırsat''

    ''Altın bir fırsat''
    Cezalı 'ın yerine pazar günü forma şansı olan Neustadter, hazırlıklarını ilk 11'de oynayacakmış gibi yaptığını söyledi. Alman asıllı Rus oyuncu, "Şampiyonlukta daha iddialı olduğumuzu göstermek için G.Saray maçı altın bir fırsat. Takımda hiçbir arkadaşımın bu fırsatı kaçırmak isteyeceğini sanmıyorum. O gün kazanmak için sahada olacağız" açıklamasın yaptı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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