8 maçta 1 kırmızı 4 sarı

Futbola 1999 yılında o dönemdeki adıyla Malatya Belediyespor'da başlayan Mehmet Topal, 2002-2003 sezonunda transfer olduğu Çanakkale Dardanelspor'da profesyonelliğe adım attı. Burada gösterdiği performansla Galatasaray'ın dikkatini çeken Mehmet, 2006-2007 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.

Galatasaray'da 4 sezon top koşturan Mehmet Topal, A Milli Takım'a kadar yükseldi ve ay-yıldızlı formayla 2008 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. İyi performansıyla 2010-2011 sezonu öncesinde İspanya'nın Valencia takımına transfer olan deneyimli futbolcu, 2012-2013 sezonu öncesinde İstanbul'un Anadolu yakasına döndü. Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, istikrarlı yapısının yanı sıra hem kişiliği hem de defansif oynamasına rağmen sert olmayan futboluyla dikkati çekti.

Fenerbahçe'de bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Mehmet, geçmiş sezonlardaki görüntüsünün aksine kariyerindeki en hırçın dönemini yaşıyor.

- Süper Lig'de 210 maç

Mehmet Topal, 2006'da başladığı Süper Lig kariyerinde 210 maç yaptı.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray'da 4 sezonda 82, Fenerbahçe'de ise 128 lig maçında forma giydi. Mehmet, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla 2, sarı-lacivertli forma altında ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

- Toplamda 35 sarı kart

Milli futbolcu, Süper Lig kariyerinde toplamda 35 sarı kart gördü.

Galatasaray'daki ilk 3 sezonunda ikişer kez sarı kart gören Mehmet, sarı-kırmızılı ekipteki son sezonunda 4 defa sarı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Mehmet Topal, sırasıyla 6, 4, 7 ve 4 kez sarı kart aldı.

Mehmet, bu sezon ise 4 defa sarı kart görürken, sarı kart sayısında şimdiden 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarını geride bıraktı. Sarı-lacivertli futbolcu, 2009-2010, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarındaki sarı kart sayısına ulaştı.

Bu sezon ortalama 2 maçta bir sarı kart gören deneyimli oyuncu, sezon ortalamasına bakıldığında ise kariyerinin en hırçın dönemini geçiriyor.

- Süper Lig kariyerinde ilk

Mehmet Topal, Süper Lig kariyerinde ilk kez bu sezon kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 210 maçta forma giyen Mehmet, bu karşılaşmalarda toplamda 35 kez sarı kartla cezalandırılırken, bu sezona kadar hiç kırmızı kartla oyun dışına gönderilmemişti.

Mehmet, ligde ilk kırmızı kartını ilk haftada deplasmanda yapılan Medipol Başakşehir maçında aldı.

- Derbide cezalı

Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Akhisar Belediyespor maçında sarı kartla cezalandırılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 4. kez sarı kart gördü. Mehmet, Akhisar Belediyespor maçıyla bu sezondaki 4. sarı kartını aldı ve cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertli futbolcu, takımının 11. haftada yapacağı Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alamayacak.

- Fenerbahçe'de ilk kez derbi kaçıracak

Mehmet Topal, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez bir derbi müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Mehmet Topal, geride kalan 4 sezonda sarı-lacivertli takımın Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı tüm lig maçlarında formasını terletti. Cezası nedeniyle 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde sahada olamayacak Mehmet, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir derbi maçı tribünden izleyecek.

Ozan Tufan'ın uzun süreli sakatlığı düzelmeye başlarken, Mehmet Topal'ın ise cezalı olması, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın hamle şansını zayıflatacak.

- Mehmet Topal'ın kart karnesi

Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan bu yana mücadele eden Mehmet Topal'ın sezonlara göre yaptığı maç sayısı ve gördüğü sarı ve kırmızı kart sayıları şöyle: