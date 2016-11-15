Zico'dan tescilli
Brezilya’da “Futbolun kalan son on numarası” yorumlarının yapıldığı 22 yaşındaki yıldız için kefil olan Zico, “Gelişimini tamamladı. Geç kalmadan transferini gerçekleştirin” dedi
KAKA'NIN VELİAHTI
Ülkesinde yere göğe sığdırılamayan ofansif orta oyuncusu, 2012 yılında Don Balon tarafından yapılan '101 yıldız adayı' listesinin ilk sırasında yer
almıştı. Brezilya basınının 'futbolun kalan son 10 numarası' olarak lanse ettiği Flamengo'lu Adryan'ın oyun tarzı Kaka ile karşılaştırılıyor.
KESENİN AĞZINI AÇMALI
Tam adı Adryan Oliveira Tavares olan genç yıldız ile Fenerbahçe arasındaki flört Fransız basınında da yer bulmuş, sarı-lacivertli kulübün bu transfer için kesenin ağzını açması gerektiği yazılmıştı. Daha önce 3 kez Avrupa macerası yaşayıp Leeds United, Cagliari ve Nantes'ta kiralık oynayan Adryan'ı şu an isteyen kulüpler arasında Juventus, Werder Bremen, Atletico Madrid ve Porto da var.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:49
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
Zico'dan tescilli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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