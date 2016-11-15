 Zico'dan tescilli – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    'dan tescilli

    Zico'dan tescilli

    Brezilya’da “Futbolun kalan son on numarası” yorumlarının yapıldığı 22 yaşındaki yıldız için kefil olan , “Gelişimini tamamladı. Geç kalmadan transferini gerçekleştirin” dedi

    F.Bahçe'de transfer listesinin ilk sırasına yazılan Brezilyalı Adryan'ı sarı-lacivertli kulübe eski hocası Zico'nun önerdiği ortaya çıktı. Tecrübeli futbol adamının, kendisine benzetilen oyun stili nedeniyle 'Zico'nun mirasçısı' olarak adlandırılan Flamengo'lu futbolcu için Fenerbahçe'yi arayıp "Tam işinize yarayacak türde bir oyuncu. Hem genç, hem çok yetenekli. Gelişimini de tamamladı. Birkaç yıl içinde Avrupa'nın dev kulüplerinde adını duyarsınız. Hızlı hareket edip kadronuza katın" dediği belirtildi. Yönet im ve arasında yapılan bu görüşme üzerine adeta Brezilya'ya çıkarma yapan scoutlar Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, 22 yaşındaki oyuncuyu izleyip, transfer edilmesi yönünde rapor sunmuşlardı.

    KAKA'NIN VELİAHTI
    Ülkesinde yere göğe sığdırılamayan ofansif orta oyuncusu, 2012 yılında Don Balon tarafından yapılan '101 yıldız adayı' listesinin ilk sırasında yer
    almıştı. Brezilya basınının 'futbolun kalan son 10 numarası' olarak lanse ettiği Flamengo'lu Adryan'ın oyun tarzı Kaka ile karşılaştırılıyor.

    KESENİN AĞZINI AÇMALI
    Tam adı Oliveira Tavares olan genç yıldız ile Fenerbahçe arasındaki flört Fransız basınında da yer bulmuş, sarı-lacivertli kulübün bu transfer için kesenin ağzını açması gerektiği yazılmıştı. Daha önce 3 kez Avrupa macerası yaşayıp Leeds United, Cagliari ve Nantes'ta kiralık oynayan Adryan'ı şu an isteyen kulüpler arasında Juventus, Werder Bremen, Atletico Madrid ve Porto da var.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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