Volkan ve Topal: Anlamı çok büyük

F.bahçeli futbolcular, sık sık derbi toplantısı yapıyor.

Bunlardan biri de dün oldu. Volkan Demirel ve cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek Mehmet Topal, verdikleri ortak mesajda galibiyeti sadece bir Galatasaray zaferi değil, şampiyonluk yolunda kazanılması gereken bir maç olarak değerlendirdiler.