Süpersin çocuk
İzlanda ile oynanan milli maçta sakatlanan ve devreyi kapattığı söylenen yıldız futbolcu, bir mucizeyi gerçekleştirdi, tamamen iyileşip idmana çıktı. Havalara uçan Advocaat, kendine iyi baktığı için Ozan’ı tebrik etti: Süpersin çocuk!
DERBİDE OYNAYACAK
Hollandalı teknik direktör, tedavi sürecinde kendine iyi bakan Ozan Tufan'ı, "Süpersin çocuk" diyerek tebrik etti. Milli yıldızın pazar gününe kadar kondisyon açığını da kapatıp, Galatasaray derbisinde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
'HÜCUM' EMRİ VERECEK
Advocaat, futbolcularına derbiyle ilgili ilk mesajlarını dünkü antrenmanda verdi. Öğrencilerine Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacaklarını bir kez daha hatırlatan 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Elbette çok çalışacağız ama derbiyi önce kafamızda kazanacağız. Zihninizi berrak tutun, iyi uyuyun, iyi beslenin. Taktik bilgileri sizinle daha sonra paylaşacağım" dedi. Advocaat'ın Kadıköy'deki derbide hücum ağırlıklı bir oyun planı hazırladığı öğrenildi.
EN BÜYÜK KOZUM OLACAKSIN
Bir haftalık Hollanda tatilini bitirip dönen Dick Advocaat, dün sabahki idmanda takımının başındaydı. Ozan Tufan'ın dönüşü ile yüzü gülen tecrübeli hoca, genç yıldızıyla bir süre sohbet etti, "Kendini derbiye hazırla. Pazar günü en büyük kozum olacaksın" diyerek cesaretlendirdi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:11
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
Süpersin çocuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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