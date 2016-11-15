 Süpersin çocuk – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Süpersin çocuk

    Süpersin çocuk

    İzlanda ile oynanan milli maçta sakatlanan ve devreyi kapattığı söylenen yıldız futbolcu, bir mucizeyi gerçekleştirdi, tamamen iyileşip idmana çıktı. Havalara uçan , kendine iyi baktığı için Ozan’ı tebrik etti: Süpersin çocuk!

    Fenerbahçe'de süper gelişme! Ozan Tufan, derbide oynayacak. 9 Ekim'de İzlanda ile yapılan milli maçta darbe sonucu ayak bağları kopan ve devreyi kapattığı söylenen genç futbolcu, tedaviye erken yanıt verdi ve tamamen iyileşti. Çekilen MR'ı temiz çıkan Ozan, sarı-lacivertlilerin dünkü idmanına katıldı. Antrenmanın ilk bölümde takımla birlikte çalışan Ozan, daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını devam ettirdi. Mehmet Topal'ın cezalı, Jeremain Lens'in ise sakat olması nedeniyle morallerin dip yaptığı Fenerbahçe'de, Ozan'dan gelen müjdeli haber Samandıra'da bahar havası estirirken, Galatasaray derbisi öncesi Dick Advocaat'ın eli güçlendi.

    DERBİDE OYNAYACAK
    Hollandalı teknik direktör, tedavi sürecinde kendine iyi bakan 'ı, "Süpersin çocuk" diyerek tebrik etti. Milli yıldızın pazar gününe kadar kondisyon açığını da kapatıp, Galatasaray derbisinde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

    'HÜCUM' EMRİ VERECEK
    , futbolcularına derbiyle ilgili ilk mesajlarını dünkü antrenmanda verdi. Öğrencilerine Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacaklarını bir kez daha hatırlatan 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Elbette çok çalışacağız ama derbiyi önce kafamızda kazanacağız. Zihninizi berrak tutun, iyi uyuyun, iyi beslenin. Taktik bilgileri sizinle daha sonra paylaşacağım" dedi. Advocaat'ın Kadıköy'deki derbide hücum ağırlıklı bir oyun planı hazırladığı öğrenildi.

    EN BÜYÜK KOZUM OLACAKSIN
    Bir haftalık Hollanda tatilini bitirip dönen Dick Advocaat, dün sabahki idmanda takımının başındaydı. Ozan Tufan'ın dönüşü ile yüzü gülen tecrübeli hoca, genç yıldızıyla bir süre sohbet etti, "Kendini derbiye hazırla. Pazar günü en büyük kozum olacaksın" diyerek cesaretlendirdi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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