 ‘Şansın yok Aslanım’ – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ‘Şansın yok Aslanım’

    ‘Şansın yok Aslanım’

    Sarı-lacivertli yöneticiler, Galatasaray'ın pazar günü karşılarında hiçbir şansı olamayacağını iddia ediyorlar.

    Nihat Özbağı, "Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Bizim takımımıza güvenimiz her zaman tam. İnşallah galip geleceğiz ve şampiyonluk yarışına iyice ağırlığımızı koyacağız" dedi. İyi bir maç olmasını temenni eden Mahmut Uslu ise, "İnşallah kazanacağız, bundan eminiz" yorumunu yaptı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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