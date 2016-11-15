 RVP formunun zirvesinde – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    RVP formunun zirvesinde

    RVP formunun zirvesinde
    Sarı-lacivertli takım, 3 gün iznin ardından derbi için dün yeniden start verdi. 30 dakika salonda çalışan futbolcular, daha sonra sahada pas organizasyonları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Akhisar maçında göz kapağı yırtılan Van Persie de çift kalede yer aldı. Hollandalı yıldızın oldukça istekli ve formda olduğu gözlendi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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