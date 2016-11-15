 Rakip Maccabi FOX – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Rakip Maccabi FOX

    Rakip Maccabi FOX

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İsrail'in Maccabi FOX takımına konuk olacak.

    Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da 22.05'te oynanacak maç LigTV 3'ten naklen ekranlara gtirilecek. Fenerbahçe, ilk 4 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapsa da son 2 karşılaşmada parkeden mağlup ayrılmıştı.

    Yine mi sen Javor!
    Maccabi maçına atanan hakem sarı-lacivertlileri tedirgin etti. FIBA yönetiminin görevlendirdiği Damor Javor, geçen sezon CSKA Moskova ile oynanan Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe aleyhine çaldığı kasıtlı düdüklerle taraftarları çıldırtmıştı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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