 Luis Nani'den şok derbi yorumu – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    'den şok derbi yorumu

    Luis Nani'den şok derbi yorumu

    Portekizli yıldız 'nin derbi yorumu hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarları kızdıracak cinsten.

    Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen daha sonra da İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olan Luis Nani milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile Galatasaray arasında önümüzdeki Pazar günü oynanacak dev derbi hakkında sorulan soruya verdiği yanıt ise her iki takımın taraftarlarını da kızdıracak!

    Nani, derbiyle ilgili soruya "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum" cevabını verirken tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç hakkında "Benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil" yorumunu yaptı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:10
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