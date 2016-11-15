Luis Nani'den şok derbi yorumu
Portekizli yıldız Luis Nani'nin derbi yorumu hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarları kızdıracak cinsten.
Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen daha sonra da İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olan Luis Nani milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile Galatasaray arasında önümüzdeki Pazar günü oynanacak dev derbi hakkında sorulan soruya verdiği yanıt ise her iki takımın taraftarlarını da kızdıracak!
Nani, derbiyle ilgili soruya "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum" cevabını verirken tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç hakkında "Benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil" yorumunu yaptı.
Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile Galatasaray arasında önümüzdeki Pazar günü oynanacak dev derbi hakkında sorulan soruya verdiği yanıt ise her iki takımın taraftarlarını da kızdıracak!
Nani, derbiyle ilgili soruya "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum" cevabını verirken tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç hakkında "Benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil" yorumunu yaptı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 13:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hacıosmanoğlu'na şok!
Toplam 7
Yorum
FB 1899-1907 allah aşkına bu adam bu ülkede ts başkanlığı yaptı ts lileri kandırmaktan başka ne yaptı.ts liler hesap sorabildinizmi bol keseden attıkça attı
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
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Yorum
Aslan BIZ YAPSAK EN AZ 2 MAC CEZA YERDIK
- Oğuzhan el yakıyor
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murat bekir sarımısın nesin bak işine beşiktaş düşmanı çatlayacaksın hasetinden...
Luis Nani'den şok derbi yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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