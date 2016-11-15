Luis Nani'den şok derbi yorumu

Portekizli yıldız Luis Nani'nin derbi yorumu hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarları kızdıracak cinsten.

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen daha sonra da İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olan Luis Nani milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile Galatasaray arasında önümüzdeki Pazar günü oynanacak dev derbi hakkında sorulan soruya verdiği yanıt ise her iki takımın taraftarlarını da kızdıracak!



Nani, derbiyle ilgili soruya "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum" cevabını verirken tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç hakkında "Benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil" yorumunu yaptı.