 Luis Nani: Ne derbisi! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    : Ne derbisi!

    Luis Nani: Ne derbisi!
    Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Nani'ye milli takım kampında derbi soruldu. Portekizli futbolcunun yanıtı, her iki takımın taraftarlarını da kızdırdı: "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil."
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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