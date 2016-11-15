Luis Nani: Ne derbisi!

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Nani'ye milli takım kampında derbi soruldu. Portekizli futbolcunun yanıtı, her iki takımın taraftarlarını da kızdırdı: "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Benim de dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil."