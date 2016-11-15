Kimler geldi kimler geçti!
F.Bahçe, G.Saray’a evinde yenilmediği 17 yıllık süreçte ezeli rakibinin 5 başkan, 8 de hocasını evine eli boş yolladı
LUCESCU, HAGİ, MANCİNİ, HAMZA...
Fenerbahçe, teknik adam olarak da Fatih Terim'in 1999'da yaşadığı zaferin ardından Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Roberto Mancini ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimleri eskitmeyi başardı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:33
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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