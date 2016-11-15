 Kimler geldi kimler geçti! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Kimler geldi kimler geçti!

    Kimler geldi kimler geçti!

    F.Bahçe, G.Saray’a evinde yenilmediği 17 yıllık süreçte ezeli rakibinin 5 başkan, 8 de hocasını evine eli boş yolladı

    Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a yenilmediği 17 yıllık süreçte ezeli rakibinin 5 başkan ve 8 teknik direktörünü evine galibiyetsiz gönderdi. Kadıköy'deki son galibeyetini Faruk Süren'in başkanlığı sırasında almasının ardından Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Duygun Yarsuvat deplasmanda F.Bahçe zaferine tanık olamadı. Bu listeye başkanlık kotuğuna 2015'te oturan Dursun Özbek'i eklemek de mümkün.

    LUCESCU, HAGİ, MANCİNİ, HAMZA...
    Fenerbahçe, teknik adam olarak da Fatih Terim'in 1999'da yaşadığı zaferin ardından Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Roberto Mancini ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimleri eskitmeyi başardı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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