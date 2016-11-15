 Göksenin için suç duyurusu – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Göksenin için suç duyurusu

    Göksenin için suç duyurusu

    F.Bahçe, basketbol derbisindeki hareketleri nedeniyle G.Saraylı ’ı 6222 sayılı yasaya aykırı davranmaktan şikayet edeceğini açıkladı

    F.Bahçe , basketbolda önceki akşam oynanan ve son periyotta birçok gerginliğin yaşandığı G.Saray maçıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. G.Saraylı Göksenin Köksal hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilen açıklamada "Rakip takımın 61 numaralı oyuncusunun, özellikle takımımız farkı açtığında, tribünlere yönelik galiz küfürleri ve vücut hareketleri, tüm kamuoyunun malumudur. Bahse konu oyuncunun geçmişten bugüne tahrikleri, küfürleri ve F.Bahçe camiasına yönelik, sporun ruhuna aykırı her türlü eylemi için hem 6222 sayılı yasa, hem de TBF Disiplin Talimatları nezdinde gerekli şikayetler delilleriyle birlikte yapılacaktır" denildi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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