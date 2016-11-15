 Fenerbahçe'de şok sakatlık! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de şok sakatlık!

    Fenerbahçe'de şok sakatlık!

    Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer milli maçta sakatlandı.

    Danimarka-Çek Cumhuriyeti maçına ilk 11'de başlayan Kjaer, Pilip Novak tarafından sol ayak bileğine aldığı darbe sonucu 78. dakikada yerde kaldı. Sakatlanan Simon'un yerine oyuna Peter Ankersen dahil oldu. Aldığı darbe sonucu çok açı çektiği yüzünden belli olan Kjaer'in derbide oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de şok sakatlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.