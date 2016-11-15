Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer milli maçta sakatlandı.

Danimarka-Çek Cumhuriyeti maçına ilk 11'de başlayan Kjaer, Pilip Novak tarafından sol ayak bileğine aldığı darbe sonucu 78. dakikada yerde kaldı. Sakatlanan Simon'un yerine oyuna Peter Ankersen dahil oldu. Aldığı darbe sonucu çok açı çektiği yüzünden belli olan Kjaer'in derbide oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.