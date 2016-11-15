Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer milli maçta sakatlandı.
Danimarka-Çek Cumhuriyeti maçına ilk 11'de başlayan Kjaer, Pilip Novak tarafından sol ayak bileğine aldığı darbe sonucu 78. dakikada yerde kaldı. Sakatlanan Simon'un yerine oyuna Peter Ankersen dahil oldu. Aldığı darbe sonucu çok açı çektiği yüzünden belli olan Kjaer'in derbide oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
:D Korkunun ecele Faydası yok yegggeeeeeennn
- Leon kasırgası
Toplam 19
Yorum
Aslan 13milyon O YASTAKI FUTBOLC ICIN BÜYÜK PARA,BRUMAYI BU FORMA SOKANA KADAR COK UGRAS VERILDI
- Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
Bekir Sarı Kader ağlarını örmeye başlamış anlaşılan, Fenerbahçenin yenilmesi için.Şartlar ne olursa olsun,elde kalanlar da Galatasaryın defterini dürmeye yeter...
Fenerbahçe'de şok sakatlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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