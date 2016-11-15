 Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    derbiye hazırlanıyor

    Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

    , 'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertlilerin, koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu bildirildi. Oyuncuların çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla günü tamamladığı belirtildi.

    Antrenmana, 21 yaş altı takımından gelen oyuncuların da katıldığı vurgulandı.

    Sarı-lacivertli takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:57
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