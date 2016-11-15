Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertlilerin, koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu bildirildi. Oyuncuların çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla günü tamamladığı belirtildi.
Antrenmana, 21 yaş altı takımından gelen oyuncuların da katıldığı vurgulandı.
Sarı-lacivertli takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 18:57
- ManU da devrede
Toplam 14
Yorum
isminiz Bu gs den bı halt olmaz
- ''Her yıl 2 transfer''
Toplam 11
Yorum
TiggerKing istikrar ve takım olmak şart çok doğru baskanım ama takım olup oyuncularımız parladığında etrafımızdaki İstanbul sırtlanlarından korumanızda şart bizi rahat bırakmadılar kim parlasa gitti.
- 7 dakikada bitti
Toplam 8
Yorum
yazık 1 tane bile bilet çıkmadı deplasman tribününe internetten günler önce taraftar grubuna bütün biletler verilmiş 300 500 verilir tamam hepsini vermek nedir yönetim işte bu kadar güçsüz ama bundan sora kombinelerini dergilerini store ürünlerini formalarını o kadıköy bileti verdikleri 2300 kişiye satarlar 11 senedir kombinem var bundan sora yok ...
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