 Fener, Maccabi FOX'a direnemedi! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Fener, 'a direnemedi!

    Fener, Maccabi FOX'a direnemedi!

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında konuk olduğu İsrail ekibi 'a 87-77 yenildi.

    Karşılaşmaya iyi başlayan , ilk çeyreği 17-15 önde geçti. İkinci periyodun son beş dakikasında hücumda etkili olan ev sahibi ekip devreye 43-39 üstün girdi.

    İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan üçüncü çeyreği 66-60 önde bitirdi.
    Fenerbahçe, son periyodun ilk 4,5 dakikasında sayı bulamadı. Maçın bitimine 2,5 dakika kala ev sahibi ekip skoru 85-65'e getirdi ve müsabakadaki en farklı skoru (20 sayı) yakaladı.

    Kalan sürede Fenerbahçe, Nunnally ile iki 3'lük isabeti bulsa da karşılaşmadan 87-77 mağlup ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Maccabi FOX'tan Sonny Weems olurken, Fenerbahçe adına Ekpe Udoh 17 sayı üretti.

    Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyondaki üçüncü yenilgisini aldı. Maccabi FOX ise üçüncü galibiyetini elde etti. Ayrıca Fenerbahçe, başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde ilk defa Avrupa Ligi'nde üst üste 3 maç kaybetti.

    Salon: Menora Mivtachim Arena

    Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

    Maccabi FOX: Rudd 10, Seeley 2, Smith 15, Weems 22, Iverson 6, Mekel, Pnini 5, Ohayon 19, Zirbes 8

    Fenerbahçe: Ali Muhammed 9, Kalinic 8, Datome 9, Vesely 16, Udoh 17, Nunnally 8, Sloukas 10, Antic

    1. Periyot: 15-17

    Devre: 43-39

    3. Periyot: 66-60

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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