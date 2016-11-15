 Derbi kapalı gişe – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Derbi kapalı gişe

    Derbi kapalı gişe

    Kadıköy’deki derbiye 50 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bu da sezon rekoru demek... Fenerbahçe, maç hasılatı ve ürün satışlarıyla birlikte derbiden 8-9 milyon lira civarında bir gelir bekliyor.

    Fenerbahçe'nin stattan sorumlusu yöneticisi Metin Doğan, Galatasaray derbisinin "kapalı gişe" oynanacağını söyledi. Taraftarların biletleri tüketmek üzere olduğunu belirten Doğan, "Çok az bilet kaldı. Taraftar maça yoğun ilgi gösteriyor, bu da sistemi yavaşlatıyor ama şunu söyleyebilirim; stadımız pazar akşamı full olacak. Görsel şölen anlamında hazırlıklarımız var. Bu da yakında netleşir" şeklinde konuştu. Metin Doğan, 6 yıl aradan sonra Galatasaraylı taraftarların da izleyeceği derbi için üzerlerine düşen her tedbiri aldıklarını sözlerine ekledi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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