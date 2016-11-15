 ‘Delikanlı ol Gergin A.’ – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ‘Delikanlı ol Gergin A.’

    ‘Delikanlı ol Gergin A.’

    Basketbolda oynanan derbi maçın yankıları sürerken, F.Bahçeli yöneticiler, G.Saray ve başantrenör 'a tepki gösterdiler.

    Yönetim kurulu üyesi , twitter'dan "Her mağlubiyette hezimeti kamufle etmek için başka konuları mevzubahis yapma. Azıcık delikanlı ol delikanlı Gergin A." diye yazdı. Yöneticiler İlhan Ekşioğlu ile İsfendiyar Zülfikari de yine twitter üzerinden göndermeler yaptılar. Ekşioğlu, "Utanç verici" ifadesini kullanırken, Zülfikari ise "Değişmeyen tek şey... Kırmızılara karşı mutlak üstünlük" şeklinde bir tweet attı.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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