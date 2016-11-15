 Bekleyip göreceğiz – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Bekleyip göreceğiz

    Bekleyip göreceğiz
    F.Bahçe ve G.Saray ile adı sıkça anılan, son olarak Everton'ın ilgilendiği , hakkındaki transfer haberleri için konuştu. Hollandalı yıldız, tekliflerle ilgili "Bilmiyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Ancak şu an sadece M. United'a odaklanmak istiyorum" diyerek transfere açık kapı bıraktı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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