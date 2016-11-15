 Advoacaat’ın bilgisayarı sonucu verdi! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Advoacaat’ın bilgisayarı sonucu verdi!

    Advoacaat’ın bilgisayarı sonucu verdi!

    Milli arada ülkesine giden Dick , burada bol bol Galatasaray'ı çalıştı.

    İstanbul'da ise yardımcıları Cor Pot ve Mario Been boş durmadı. Cimbom'un, birçok maçını defalarca izleyen ekip, İngiltere'den getirilen simülasyon programı ile derbiyi defalarca sanal ortamda oynadı. , özel olarak teknik adamlar için üretilen simülasyon programının çıkan sonuçlardan ise hayli keyiflendi. Bilgisayarın, derbi maçta galibiyet oranını yüzde 68 Fenerbahçe lehine verdiği öğrenildi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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