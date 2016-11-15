17 maç sonra ilk

Derbinin iddaa oranları belli oldu. Fenerbahçe'nin kazanmasına 1.60, beraberliğe 3.40, Galatasaray galibiyetine ise 3.50 oran verildi. İddaa Risk Yönetimi, 17 maç aradan sonra derbide ilk kez favori takımın oranını 1.70'den daha düşük gösterdi.