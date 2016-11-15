 17 maç sonra ilk – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    17 maç sonra ilk

    17 maç sonra ilk
    Derbinin iddaa oranları belli oldu. Fenerbahçe'nin kazanmasına 1.60, beraberliğe 3.40, Galatasaray galibiyetine ise 3.50 oran verildi. İddaa Risk Yönetimi, 17 maç aradan sonra derbide ilk kez favori takımın oranını 1.70'den daha düşük gösterdi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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