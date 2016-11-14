 Wiel hırs yaptı – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Wiel hırs yaptı

    Wiel hırs yaptı

    Fenerbahçe'nin devre arasında gönderme hesapları yaptığı Gregory , Samandıra Tesisleri'nde tek başına çalışmaya devam ediyor.

    Uzun süredir takımdan ayrı olan Hollandalı futbolcu, fizik-kondisyon ağırlıklı bir program uyguluyor.

    OYNAMAYA CAN ATIYOR
    3'ü lig, 2'si Avrupa maçı olmak üzere son 5 karşılaşmada forma giyemeyen , formasını özlediğini, takıma dönmek için çok çalıştığını söylerken, bu yönde sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapıyor. F.Bahçe yönetimi, takıma 3 gün izin verirken, Wiel'e "Sen çalışmaya devam et" demişti.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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