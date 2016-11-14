 Volkan’dan ‘balık’ sözü – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Volkan’dan ‘balık’ sözü

    Volkan’dan ‘balık’ sözü

    Kaptan ?, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takım arkadaşlarına balık ziyafeti çekme sözü verdi.

    A Milli Takım'ın Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı sarı- lacivertli oyuncularla birlikte izleyen Volkan'ın, "Biz de pazar günü Kadıköy'deki derbiyi kazanalım, hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın yeter, kimsenin elini cebine sokturmam" dediği öğrenildi.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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