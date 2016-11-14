Volkan’dan ‘balık’ sözü

Kaptan ?Volkan Demirel, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takım arkadaşlarına balık ziyafeti çekme sözü verdi.

A Milli Takım'ın Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı sarı- lacivertli oyuncularla birlikte izleyen Volkan'ın, "Biz de pazar günü Kadıköy'deki derbiyi kazanalım, hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın yeter, kimsenin elini cebine sokturmam" dediği öğrenildi.