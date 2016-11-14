‘Sunderland küme düşsün’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Premier Lig'de sonuncu sırada bulunan eski takımı Sunderland hakkında İngiliz basınına konuştu.

Hollandalı hoca, "Belki de küme düşmek onlar için en iyisi olur. Newcastle gibi toparlanıp, yeni bir takım kurarak geri dönerler" değerlendirmesinde bulundu.



Advocaat takımın başında idmanda

Sarı-lacivertli takım, üç günlük tatilin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugünden itibaren devam edecek. Her milli maç arasında olduğu gibi yine ülkesi Hollanda'ya giden teknik direktör Dick Advocaat'ın 1 haftanın ardından bugün takımının başında olması bekleniyor.