 Sow garanti – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    garanti

    Sow garanti

    Kanarya'da cezalı Mehmet Topal ile sakat Lens'in yerine derbide kimlerin oynayacağı belirsiz.

    Ancak son gelen bilgilere göre Advocaat'ın ortayı Josef-Alper (ya da Neustadter)-Aatif'tan oluşturup, Van Persie'yi tek forvet yapması, Lens'in yerine de Moussa Sow'u monte etmesi büyük ihtimal.

    ALPER: HAZIRIM
    G.Saray derbisinde görev bekleyen Alper Potuk, dev maça hazır olduğunu söyledi. Sarı- lacivertli oyuncu, "Ben çalışmalarımı ilk 11'de oynayacakmış gibi yapıyorum. Şans bulamasam da kenardan da katkı yaparım. Son söz hocanın" dedi.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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