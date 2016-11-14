Sow garanti

Kanarya'da cezalı Mehmet Topal ile sakat Lens'in yerine derbide kimlerin oynayacağı belirsiz.

Ancak son gelen bilgilere göre Advocaat'ın ortayı Josef-Alper (ya da Neustadter)-Aatif'tan oluşturup, Van Persie'yi tek forvet yapması, Lens'in yerine de Moussa Sow'u monte etmesi büyük ihtimal.



ALPER: HAZIRIM

G.Saray derbisinde görev bekleyen Alper Potuk, dev maça hazır olduğunu söyledi. Sarı- lacivertli oyuncu, "Ben çalışmalarımı ilk 11'de oynayacakmış gibi yapıyorum. Şans bulamasam da kenardan da katkı yaparım. Son söz hocanın" dedi.